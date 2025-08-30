Una cámara de seguridad captó la presencia de una iguana de más de dos metros de largo en un canal de regadío ubicado a espaldas del parque La Glorieta, entre el balneario La Punta y El Chorro, en la provincia de Camaná.

El hallazgo fue confirmado por los agricultores de la junta de usuarios que realizaban trabajos de limpieza en la acequia. Según relataron, vieron la iguana de color verde y gran tamaño, que se escondió entre los arbustos de la zona.

Lo que también llamó la atención es que la iguana no estaba sola, pues la cámara detectó además la presencia de dos a tres crías que la acompañaban en el recorrido por la zona de riego.

Cabe mencionar que en los alrededores, existen terrenos agrícolas con cultivos de tomate, de los cuales probablemente se estarían alimentando.

Esta situación ha generado sorpresa entre los ciudadanos, ya que este tipo de especies no es habitual en la zona.