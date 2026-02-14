La tarde del viernes 13 personal policial del Área Contra el Terrorismo de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Arequipa detuvo a Dulio Abarca Biamon (65), quien registra 3 requisitorias vigentes por apología al terrorismo.

La intervención se realizó a través de un patrullaje por avenida Benigno Ballón Farfán, cerca de las instalaciones de la Comisaría de la Familia ubicada en Cerro Colorado.

En el lugar se solicitó su documento de identidad al intervenido. Al realizar la consulta en el Sistema de Información Policial (Esinpol) se verificó que Abarca Biamon registra 3 requisitorias vigentes por el delito de terrorismo solicitadas por el Juzgado Penal Colegiado de Lima mediante Oficio N° 446-2023 de fecha 27 de noviembre del 2025.

Personal policial procedió a su detención y posterior traslado a las instalaciones de la Divincri Arequipa para continuar con las diligencias respectivas. Tras ello será puesto a disposición de las autoridades competentes.

Cabe señalar que el detenido fue militante del Partido Nacionalista Peruano entre el 2009 y 2021.