Tras el asalto a dos efectivos policiales de la comisaría Andrés Avelino Cáceres, en Jacobo Hunter, detectives de la Divincri lograron la tarde de este miércoles 1 de julio la detención de dos sospechosos vinculados al robo de armas.

De acuerdo con información preliminar, no se descarta que uno de los intervenidos sea un efectivo policial que habría facilitado el accionar de los delincuentes, mientras que el otro sería el chofer del vehículo en el que huyeron.

Como parte de las diligencias, los agentes se trasladaron hasta la urbanización El Mirador, en la avenida Las Peñas, distrito de Socabaya, donde presuntamente las armas habrían sido enterradas; sin embargo, no fueron halladas.

La búsqueda se extendió posteriormente hasta el sector conocido como El Romancero, en la variante de Uchumayo, sector Mariscal Castilla (distrito de Cerro Colorado), donde se halló en una cochera de la tercera cuadra del pasaje Los Álamos el vehículo de color rojo involucrado en el robo.

ROBO DE ARMAS A EFECTIVOS POLICIALES

Como se conoce, el asalto ocurrió cerca de las 4 de la madrugada de este miércoles, minutos después de que los suboficiales Kenyi Machaca Chura y Leonardo Lastarria Llasa, de la comisaría de Andrés Avelino Cáceres, estacionaran el patrullero de placa PL-20080 en la zona oscura de la calle Tiabaya, a la altura de la manzana G, lote 5, de la urbanización Santa Mónica.

Se presume que los agentes descansaban al momento del asalto, dado que los delincuentes llegaron caminando por la parte posterior del vehículo sin ser advertidos. Además, las puertas del patrullero no estarían con seguro.

Los asaltantes apuntaron con un arma y los golpearon para despojarlos de sus celulares personales, un fusil AKM de serie 650304, dos cargadores abastecidos con 30 cartuchos cada uno y dos pistolas de series G-22468-Z y F-68080-Z. Según las cámaras de seguridad, tras al menos 20 minutos, huyeron corriendo sin ser perseguidos, y en cerca de dos cuadras, abordaron el automóvil de color rojo en el que escaparon de la zona.