Dos policías de la comisaría Andrés Avelino Cáceres fueron asaltados por delincuentes encapuchados que los sorprendieron mientras presuntamente descansaban en el interior de un patrullero durante la madrugada de este miércoles en el distrito de Hunter.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 3:30 a. m. de hoy, en la calle Tiabaya, ubicada en la urbanización Santa Mónica. El patrullero permanecía estacionado en una vía de trocha cuando los delincuentes abrieron una de las puertas del vehículo y, bajo amenazas con armas de fuego, redujeron a los agentes.

Según la información preliminar, los asaltantes se llevaron un fusil AKM con cuatro cacerinas, dos pistolas de reglamento abastecidas, las llaves del patrullero y los teléfonos celulares de los suboficiales Kenya Machaca y Leonardo Lastarria.

Durante el asalto, ambos policías resultaron heridos. Tras el ataque fueron trasladados al centro de salud Javier Llosa García, donde recibieron atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de sus lesiones.

Luego de conocerse el robo, personal del Departamento de Investigación Criminal (Divincri), peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público acudieron a la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

Como parte de las investigaciones, los agentes realizan la búsqueda de cámaras de videovigilancia ubicadas en los alrededores de la calle Tiabaya con el objetivo de obtener imágenes que permitan identificar a los responsables y reconstruir la secuencia del asalto.

Las autoridades también investigan las circunstancias en las que ocurrió el robo de las armas de reglamento, debido al riesgo que representa que este armamento permanezca en poder de delincuentes.

VIDEO







