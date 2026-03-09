El Poder Judicial del Perú dictó cadena perpetua contra Juan Carlos Rivero Torres por los delitos de tocamientos indebidos y abuso sexual en agravio de una niña de 10 años en la región Arequipa.

La sentencia fue emitida por el Juzgado Colegiado Transitorio de Cerro Colorado, especializado en delitos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, perteneciente a la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

Los magistrados determinaron la responsabilidad penal del acusado tras evaluar las pruebas presentadas durante el juicio oral.

Testimonio de la víctima fue clave en el proceso

El colegiado, integrado por las juezas Miriam Vilca y Ana Flores, así como los jueces Joseph Ccaza y René Delgado, concluyó que el testimonio de la menor fue coherente y consistente.

De acuerdo con la resolución judicial, la declaración de la víctima fue corroborada con informes periciales y testimonios de testigos, lo que permitió sustentar la sentencia.

Abusos ocurrieron durante más de un año

Según la investigación del Ministerio Público del Perú, los hechos ocurrieron entre marzo de 2024 y el 8 de abril de 2025.

El sentenciado habría ganado la confianza de la familia al ser inquilino en la misma vivienda, situación que aprovechó para cometer los abusos cuando los padres de la menor se encontraban fuera por motivos laborales.

Caso salió a la luz por alerta del colegio

Los hechos se descubrieron luego de que una profesora del colegio de la víctima informara a la madre sobre el delicado estado de salud de la menor.

Tras la comunicación, la madre tomó conocimiento de lo que ocurría, ya que la niña no había contado lo sucedido por temor a las amenazas del agresor, según la investigación fiscal.

Condena se ejecutará de forma inmediata

El acusado ya se encontraba con prisión preventiva en el Penal de Socabaya, por lo que continuará recluido mientras se desarrolla el proceso en segunda instancia.

Los jueces dispusieron la ejecución inmediata de la condena, lo que implica que la sentencia se mantiene vigente mientras se resuelve una eventual apelación.

VIDEO REECOMENDADO