El salto a la digitalización para la entrega de citas en el hospital Honorio Delgado Espinoza suponía una mejora en la atención, especialmente para los usuarios del Sistema Integral de Salud (SIS), que agrupa al 98 por ciento de los pacientes. Sin embargo, el procedimiento colapsó obligando a que el propio hospital bloquee su sistema de citas, provocando malestar entre las personas quienes advirtieron una mala planificación e improvisación en su ejecución.

La oficina de seguros del hospital estableció que la entrega de turnos virtuales para marzo sea en 42 de las 48 especialidades que ofrecen y se planificó tramitarlas vía Internet entre el 20 y el 25 de febrero, dependiendo de la especialidad.

En los cinco días se hizo el registro de 16 mil 884 solicitudes a través de la página web del hospital y como se había prometido, estas debían validarse y confirmarse en un plazo no mayor a las 48 horas donde se debía informar al paciente la fecha y la hora de su atención; sin embargo, no se ha cumplido con el tiempo, ya que hasta el 28 de febrero solo se había hecho la confirmación de 10 mil 323 citas.

El resto de solicitudes no han sido validadas, pese a que varios usuarios tramitaron su cita el día que les correspondía, como el caso Miriam Arroyo, de 67 años, quien el 24 de febrero hizo su registro para la especialidad de endocrinología, pero nunca le confirmaron el día de su atención.

Lo mismo ocurrió con Sandro Córdoba, quien también tramitó una cita para su esposa Mela Chilo en la especialidad de Cardiología, tiene 8 meses de gestación y es un embarazo de riesgo, pese a ello tampoco tuvo respuesta desde el hospital.

“¿Cómo es posible que digan que así van a mejorar la atención si nunca nos dieron una respuesta?. Ahora, en mi caso he venido personalmente al hospital y me dicen que ya no hay cupo para endocrinología. Me obligan a esperar un mes más para poder atenderme”, dijo Miriam Arroyo.

SISTEMA BLOQUEADO

El problema de la validación pasa por la falta de personal, ya que los tres ventanilleros que entregan las citas presenciales también se encargan de la validación de las virtuales.

La falta de personal es uno de los motivos que ha llevado al hospital a bloquear su sistema virtual desde el 28 de febrero. Fuentes consultadas en el hospital indicaron que otro aspecto que consideraron para suspender el servicio es que no se puede continuar registrando más solicitudes de citas sin saber antes, con exactitud, cuántos cupos disponibles hay por cada especialidad. Muchos pacientes corren el riesgo de no ser atendidos, como ocurrió con los usuarios entrevistados por Correo, quien pese a tramitar su atención por la web el día que les correspondía, nunca se les informó que ya no iban a ser programados por la falta de cupos.

Hasta ayer, el sistema de citas virtuales continuaba bloqueado, por lo que cientos de pacientes acudieron al hospital para formar largas filas y esperar durante varias horas con la finalidad de conseguir un lugar, solo pudieron hacerlo aquellos que requerían una interconsulta para otra especialidad.

“Deberíamos volver al sistema anterior, presencial, ahí había orden y se indicaba la especialidad agotada, lo que están haciendo ahora es un maltrato”, dijo Fredy Ramos Mamani, paciente de 70 años que pretendía ser atendido en la especialidad de cardiología.