Durante una sesión extraordinaria realizada la mañana de este viernes, el Concejo Municipal de Arequipa aceptó la renuncia de la arquitecta Sonia Matta al directorio del Instituto Municipal de Planeamiento (Impla), además de dejar para una próxima sesión la designación de dos directores.

El pasado 7 de agosto, Matta presentó su renuncia irrevocable al directorio, con ello también dejó vacante el cargo de presidenta del Impla.

Durante el debate, los regidores José Suárez y Mayra Sumari recordaron que en julio se pidió la presencia de la exfuncionaria para una próxima sesión donde debía explicar la situación actual y deficiencias en el Impla, citación que no fue aclarada por la secretaria general de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), Claudia Cervantes.

Tras aceptar la renuncia de Matta, se procedió a ver la designación de Giovanna Manchego Mendoza, quien se desempeñaba como subgerente de Obras Privadas, Transporte, Catastro y Zona Monumental de la Municipalidad de Yanahuara, situación que fue advertida como un posible conflicto de intereses por parte de la regidora Rocío Mango.

A razón de ello se solicitó un cuarto intermedio en la sesión extraordinaria, tras la cual se pidió un mayor informe sobre esta designación, por lo cual será abordado en una próxima sesión, tal y como sucedió con la propuesta de Amaro Aguayo Muñoz, por quien se solicitó un informe previo de Contraloría sobre algún impedimento o investigación en su contra.

En el caso de Aguayo, el alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, manifestó que el informe de Contraloría da cuenta de que el referido no cuenta con algún proceso en su contra, por lo que su propuesta será debatida en próxima sesión.

En esta sesión, el cuerpo de regidores aceptó por unanimidad la designación de Nelly Torres Miranda. De esta manera el directorio del Impla cuenta actualmente solo con un director representante de la MPA de los tres que lo conforman.