Los detectives del área de Secuestros y Extorsiones de la Divincri Arequipa investigan dos ataques con explosivos registrados la noche del sábado 10 de octubre contra viviendas ubicadas en los distritos de Alto Selva Alegre y Cerro Colorado.

Ambos atentados habrían sido motivados por extorsiones y, debido a la modalidad empleada, la Policía sospecha que estarían vinculados a una misma organización criminal.De acuerdo con las primeras indagaciones, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta llegaron hasta los inmuebles y arrojaron artefactos explosivos cerca de las puertas de ingreso. Las detonaciones provocaron fuertes estruendos y daños materiales en al menos cuatro viviendas, generando preocupación entre los vecinos de ambas jurisdicciones.

ATAQUE EN ALTO SELVA ALEGRE

El primer atentado ocurrió en el inmueble W-4 de la calle Los Rosales, en Alto Selva Alegre, cerca del complejo deportivo Apurímac. Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) inspeccionó la escena y reportó la presencia de un foco explosivo irregular, además de los daños ocasionados por la onda expansiva.La explosión afectó la puerta metálica de la vivienda, rompió mayólicas, dañó una tubería de agua y destruyó vidrios del primer y segundo nivel del predio. Asimismo, la fuerza de la detonación alcanzó una vivienda contigua, que también registró daños materiales. Según las primeras indagaciones, el ataque habría estado dirigido contra una mujer de 37 años.

ATAQUE EN CERRO COLORADO

Aproximadamente una hora después, se reportó el segundo atentado, esta vez frente a una vivienda ubicada en la calle Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de Cerro Colorado. En este caso, la propietaria había recibido previamente mensajes extorsivos en los que le exigían el pago de 500 mil soles a cambio de no atentar contra su negocio de abarrotes.

Tras la detonación, los agentes constataron que la puerta principal presentaba una abolladura, mientras que los vidrios de las ventanas quedaron esparcidos por el piso. La Policía recogió evidencias para determinar las características del artefacto utilizado e identificar a los responsables.

HIPÓTESIS DE LA POLICÍA

Los investigadores no descartan que ambos ataques hayan sido ordenados desde el penal de varones de Socabaya. Esta hipótesis forma parte de las diligencias en curso debido a las similitudes en la modalidad empleada y a la posible relación de los atentados con el cobro de cupos extorsivos.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado la identidad de los autores ni su eventual vínculo con una organización criminal específica. La preocupación aumenta porque, en menos de un mes y medio, se han registrado siete ataques con explosivos en distintos distritos de Arequipa.

Los antecedentes incluyen un atentado en Cayma el 26 de agosto; otro en Miraflores el 9 de setiembre; uno en Mariano Melgar el 12 de setiembre; dos ataques más en Miraflores el 20 de setiembre; y las dos detonaciones ocurridas el 10 de octubre en Alto Selva Alegre y Cerro Colorado.Pese a las investigaciones desplegadas tras estos hechos, hasta el momento no se ha identificado a los responsables. El área de Secuestros y Extorsiones de la Divincri continúa con las diligencias para esclarecer los casos.