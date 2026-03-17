El año escolar 2026 comenzó ayer en la región Arequipa con el retorno de más de 413 mil estudiantes a las aulas de 7.780 instituciones educativas pública y privada. Sin embargo, dos colegios estatales no pudieron iniciar debido a problemas vinculados a su infraestructura, informó el gerente regional de Educación, Marco Choque.

El funcionario explicó que, de acuerdo con el reporte oficial de la Gerencia Regional de Educación, solo dos instituciones públicas registran un retraso temporal en el inicio del año escolar. Se trata del colegio Julio C. Tello, ubicado en el distrito de Paucarpata, y la institución educativa Ludwig Van Beethoven, en Alto Selva Alegre.

Un televisor estuvo como puntal para impedir el colapso del techo en colegio Julio C. Tello

“En el colegio Julio C. Tello se ha hecho la demolición de un ambiente que por muchos años ha representado riesgo para los estudiantes. Gracias al Gobierno Regional se ha podido retirar esta infraestructura y limpiar el área”, explicó. Debido a estos trabajos, el inicio de clases en este plantel se retrasará aproximadamente dos días.

La institución alberga a más de 700 estudiantes de primaria y secundaria y durante las lluvias las redes de desague colapsaron. A la fecha tampoco cuentan con malla protectora del sol.

La segunda institución que no inició clases es el colegio Ludwig Van Beethoven, donde se ejecuta la construcción de una nueva infraestructura. En este caso, aún faltan algunos trabajos en el área de contingencia, entre ellos la instalación de una malla rachell, de la institución que cuenta con alrededor de 500 estudiantes.

“El área de contingencia no se ha culminado satisfactoriamente. Ha faltado instalar la malla protectora del sol y algunos trabajos menores, por lo que estimamos que, en el peor de los casos, iniciarían el viernes”, indicó el funcionario.

Choque precisó que en ninguno de estos casos se están dictando clases virtuales. “Los días que se pierdan se van a recuperar durante las semanas de gestión, porque todavía existe una gran brecha de conectividad y no podemos depender de la virtualidad”, sostuvo.

Asimismo, el gerente regional señaló que en el caso de los colegios privados, el retorno a clases presenciales después de dos días de virtualidad por protestas en la ciudad se desarrolló con normalidad. “En los colegios particulares tenemos entendido que el retorno se ha dado al 100%”, afirmó.

COLEGIOS IDENTIFICADOS CON DAÑOS

Por otro lado, la autoridad educativa recordó que antes del inicio de clases se identificaron 375 instituciones educativas con diferentes tipos de daños ocasionados principalmente por las lluvias. Inicialmente se reportaron 105 colegios con daños graves; sin embargo, gracias a trabajos de mantenimiento realizados por municipalidades, la cifra se redujo a 93 instituciones.

Para atender estos casos, el Gobierno Regional solicitó al Ministerio de Educación la entrega de 141 módulos prefabricados. “Estamos haciendo las gestiones para que estas instituciones puedan recibir aulas prefabricadas mientras se solucionan sus problemas de infraestructura”, explicó.

Según indicó Choque, el pedido fue canalizado a través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) y el Ejecutivo se comprometió a agilizar el proceso debido a la declaratoria de emergencia por lluvias, que podría demorar entre 15 a 20 días.

En cuanto al personal docente, el gerente regional informó que el inicio del año escolar se realiza con más de 23 mil maestros en las aulas de toda la región. Asimismo, precisó que el proceso de contratación se realizó hasta el viernes pasado para garantizar que las plazas estén cubiertas al inicio del año escolar.

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