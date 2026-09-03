Dos incendios forestales mantienen en alerta a pobladores de la provincia de La Unión, donde el fuego ya consumió 150 hectáreas de pastizales y alcanzó tres viviendas en el distrito de Toro. Las llamas continúan activas desde ayer y los esfuerzos por controlarlas se complican por los fuertes vientos y la falta de agua en las zonas altas.

El incendio se inició el martes en el sector Cerro Lojojoy, en Toro, y hasta hoy no fue controlado por completo. Pobladores, personal de la municipalidad, Serfor y del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) participan en las labores para evitar que el fuego siga avanzando.

Pobladores y trabajadores de diferentes instituciones tratan de controlar el incendio foestal en el distrito de Toro en La Unión

La geografía de la zona dificulta el ingreso de ayuda y el abastecimiento de agua. A esto se suman las condiciones del viento, que favorecen la propagación de las llamas y dificultan el trabajo de quienes intentan sofocarlas. Las labores de control continuarán durante la jornada.

OTRO INCENDIO EN QUECHUALLA

Mientras el primer incendio permanece activo, un segundo foco de fuego comenzó hoy al mediodía en el sector Llapcheplla, distrito de Quechualla. Las llamas afectan principalmente áreas de pastos naturales.

De acuerdo con la evaluación preliminar, no se han reportado personas heridas ni daños en viviendas. Sin embargo, debido a que el lugar es de difícil acceso, las autoridades mantienen vigilancia sobre el comportamiento del incendio.

Incendio en Quechualla también se registra en los cerros

La Municipalidad Distrital de Quechualla realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para establecer con mayor precisión el área afectada y determinar qué acciones se requieren para atender la emergencia.

Los dos incendios ponen nuevamente bajo presión a las comunidades de La Unión, donde el difícil acceso a los cerros y la escasez de agua complican la respuesta frente a este tipo de emergencias.