La Tercera Región del Ejército suspendió las negociaciones con el Consorcio Ciudad Salaverry hasta que se defina en el Poder Judicial la representación de la directiva.

En un comunicado, la sede militar señaló ayer (viernes) que el Consorcio no cumplió con pagar el monto total por los terrenos de la Parcela B, lo que derivó en el seguimiento de acciones judiciales que hasta ahora no se terminan.

Uno de ellos es la tramitación del expediente sobre el Laudo Arbitral interpuso por Ciudad Salaverry ante el Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia y que fue presentado por Antonio Zavala. Paralelamente, se siguen acciones con el grupo de trabajo conformado por el Ejército en atención al pedido del 25 de julio del 2024 presentado por el Consorcio y donde requieren una transacción extrajudicial al Ejército para acabar con el litigio. Esta comisión debe analizar, evaluar y recomendar las acciones a seguir.

PROBLEMA

Sin embargo, el 12 de mayo de este año, el ejército tomó conocimiento de la sentencia judicial del 2 de abril del 2025, donde se deja sin efecto la representación de Antonio Zavala, lo que fue apelado por este en julio pasado y que aún no se resuelve.

Esta situación impide al Ejército a efectuar transacciones mientras se mantenga el litigio sobre la titularidad de la representación del Consorcio, por lo que se dispuso la suspensión temporal de las negociaciones hasta que el caso se resuelva en la instancia judicial.

El mismo abogado, Antonio Zavala ha reconocido que el problema con el Ejército se originó por el incumplimiento para el pago de los terrenos y aunque ha señalado que el dinero recaudado por la venta de 3 mil terrenos está “resguardado”, no ha podido precisar dónde, en qué se ha venido utilizando y cuánto.

Además, aun sabiendo la posición del Ejército y el impedimento por el conflicto sobre la representación de la asociación vecinal, promueve que los socios se apersonen a la Parcela B este domingo para “ver cómo está” y no descarta que en adelante, puedan tomar posesión de los terrenos, aun sin terminar este proceso.

El Consorcio Salaverry, a través de sus redes sociales, insiste en que la representación de Zavala está legalmente constituida y reitera su intención de llegar hasta los terrenos.

ESPERA

Son 3 mil lotes los que, según Antonio Zavala se han vendido hasta la fecha. Los socios del Consorcio no quieren más demora para que les entreguen sus terrenos.