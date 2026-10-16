Un promedio del 20% de los jóvenes ingresantes a la educación superior en Arequipa cambia de carrera o abandona los estudios durante el primer año por carecer de información suficiente o falta de vocación. Ante esta problemática, la iniciativa Vocación Perú realizará este sábado 17 de octubre una jornada orientativa gratuita en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa.

El evento, de carácter totalmente independiente y sin filiación con ninguna institución educativa en particular, busca exponer de forma neutral el panorama real de la educación universitaria, tecnológica y técnica en el país.

Datos reales sobre el mercado laboral

La jornada presentará cifras e información actualizada sobre la demanda laboral proyectada para los próximos cinco años en la macro región sur. Asimismo, se analizará la influencia de la inteligencia artificial y el avance tecnológico en las profesiones del futuro, con el fin de brindar herramientas concretas para una elección formativa fundamentada.

La convocatoria incluye expresamente a los padres de familia, buscando que las decisiones académicas y profesionales se conversen de manera informada al interior de cada hogar.