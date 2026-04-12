El ciudadano con discapacidad visual, Gustavo Vicente Canazas (45), trabajador en rehabilitación física, acudió esta mañana a emitir su voto en el colegio Jorge Basadre en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, donde se encuentra la mesa 8307.

El ciudadano llegó acompañado de su hija y logró ubicarse sin dificultad en el aula 101 de la institución educativa.

Vicente salió de su vivienda en el que reside en el distrito de Yura a las 06:00 horas, emprendiendo un extenso recorrido por la ciudad de Arequipa para ejercer su derecho al voto en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, dirección que figura en su DNI. Señaló que, aunque está acostumbrado a movilizarse largas distancias, esta vez se trasladó acompañada de su hija por el compromiso de participar en cada proceso electoral.

Elector invidente vota en Arequipa, pero advierte fallas en cartilla braille (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Tras sufragar, comentó que el único inconveniente que encontró fue en la cartilla braille, la cual no tenía pegatina para centrar bien y marcar su voto, dificultando su correcta ubicación. “Todo está bien, solo la cartilla braille no tenía pegatina y no podía centrar bien. Tengo que estar dependiendo de otra persona para poder sufragar. Todas las personas tenemos el deber de participar en las elecciones”, afirmó.

El votante destacó el apoyo de su hija durante el proceso y mencionó que la instalación de la mesa tomó algunos minutos más de lo esperado. “Vine con mi hija, vinimos temprano, los miembros de mesa se han demorado un poquito”, indicó. Aun así, recomendó a otras personas con discapacidad visual que acudan a votar, recordando que “las personas que no miren pueden votar, hay cartilla braille”.

Gustavo Vicente participó en todos los comicios desde que cumplió la mayoría de edad y aseguró que nunca antes había tenido problemas para emitir su voto.

El elector perdió la visión de un ojo a los 12 años y del otro a los 17 años, debido a un accidente, pero ello no ha sido impedimento para cumplir con su responsabilidad ciudadana.

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