Eran las 17:45 horas de ayer, y en la puerta del penal de Socabaya, solo se ve a un hombre llamado César quien es recibido entre aplausos y abrazos. Es el último de los cuatro exrreclusos que recobró su libertad y ante la consulta: “¿Elmer Cáceres también va a salir?”, respondió que no, que era el último en salir, al menos, hasta la tarde de ayer.

Pese a la orden judicial de liberación que dispuso el juez supremo César San Martín Castro que anuló la sentencia de siete años de prisión que se le impuso a la exautoridad por el delito de colusión agravada por el caso de la instalación de butacas en el coliseo la montera de Chivay, cuando se desempeñaba como alcalde de la Municipalidad Provincial de Caylloma, Elmer Cáceres Llica no ha podido salir del penal y tendrá que esperar, por lo menos, hasta el próximo lunes.

¿POR QUÉ NO SALIÓ?

Fuentes consultadas en el INPE informaron que el Poder Judicial no remitió la orden de la liberación y durante el fin de semana el personal de registro no trabaja, así que el trámite tendrá que hacerse la próxima semana. Aunque la orden del juez es pública, en la Corte Superior de Arequipa explicaron que la Corte Suprema tiene que remitirles el cuaderno de casación con la resolución que anula la sentencia. El documento contempla la transcripción de la audiencia y con ello recién se puede notificar al Inpe. La demora en este procedimiento alargó la permanece de Elmer Cáceres en prisión.

JUICIO

La resolución del juez San Martín no exculpa a Elmer Cáceres solo anuló su sentencia inicial y ordenó que se realice un nuevo juicio