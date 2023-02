Cada vez son más las mujeres que resultan embarazadas a una edad no adecuada. El Módulo de Atención al Maltrato Infantil y del Adolescente en Salud (Mamis) del hospital Honorio Delgado Espinoza, reveló que en lo que va del año se han atendido a 25 adolescentes, entre los 13 y 17 años, que se encuentran gestando.

La sicóloga Fabiola Gonzales, responsables del programa de atención para la recuperación física y emocional de niños y adolescentes víctimas de violencia, refirió que la preocupante cifra representa al doble de casos reportados por mes durante el 2022, que cerro con 121 embarazos en menores de edad, de ellos cinco fueron por abuso sexual.

Detalló que del registro actual, solo en dos de los casos el padre es menor de edad, el resto son adultos entre los 20 y 40 años, 20 de las adolescentes gestantes ya conviven con su pareja y bajo el consentimiento de los padres.

“Hay un serio riesgo para las menores porque físicamente su cuerpo no está preparado para llevar un embarazo y el daño sicológico es tremendo, un adolescente debe estar compartiendo con menores de su edad y no asumir la responsabilidad de ser madre o padre. Lo que está pasando debe tomarse como una alerta para la sociedad y trabajar con los padres para que esto no suceda”, dijo la especialista.

En todos los casos hay un factor en común, ambos padres trabajan y no dan tiempo de calidad a sus hijos.

Agregó que los progenitores pueden buscar consejería en los centros de emergencia, mujer y centros de salud mental para hallar caminos de acercamiento con sus hijos, además consideró importante que en los colegios se realicen charlas sobre el uso de métodos anticonceptivos. “Esto no se trata de fomentar las relaciones sexuales en los adolescentes, sino de salud sexual y de evitar embarazos no deseados y a temprana edad