Ante el riesgo latente de casos de sarampión en el sur del país, la Gerencia Regional de Salud de Arequipa decidió reforzar su respuesta sanitaria con el despliegue de brigadas de vacunación que recorrerán viviendas y colegios buscando proteger a mas de 57 mil menores en condición de vulnerabilidad por lo que piden el apoyo a los padres de familia para lograr el objetivo de la inmunidad.

La medida se da en un contexto de alerta tras la confirmación de 8 casos positivos de la enfermedad en Puno, que por su proximidad y el alto flujo de personas, puede migrar con facilidad a Arequipa donde las coberturas de vacunación cayeron significativamente desde la pandemia, dejando expuesto a un considerable numero de menores.

Giovanna Valdivia, responsable del área de inmunizaciones de la Gerencia de Salud, sostuvo que son alrededor de 56 mil niños quienes no están debidamente vacunados contra el sarampión; de ellos, cerca de 27 mil corresponden a menores de cinco años, mientras que otros 29 mil superan esa edad hasta los 10 años quienes también deben ser vacunados.

Por ello, la especialista hizo un llamado directo a los padres de familia para que revisen el carné de vacunación de sus hijos y si les falta la vacuna acudan a los centros de salud para recibirla o dar su consentimiento para que sean vacunados por las brigadas.

VISITARÁN VIVIENDAS Y COLEGIOS

En los próximos días se desplegarán 15 brigadas de vacunación, que intervendrán principalmente los distritos con mayor concentración poblacional, como Cerro Colorado, Cayma, Paucarpata y Socabaya. Además, se realizarán visitas a instituciones educativas, donde se busca inmunizar a los menores que aún no han recibido sus dosis. Las brigadas también realizarán un seguimiento nominal, ya que el sistema de salud cuenta con registros de los niños pendientes de vacunación.

El trabajo de vacunación en colegios y viviendas se realizará durante los siguientes cuatro meses por lo que es necesario la autorización de los padres para proteger a los menores.