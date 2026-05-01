El presidente de la Asociación de la Familia Policial Salud Trujillo, Juan Cáceda Paredes, advirtió que están organizando un plantón frente a la sede del Gobierno Regional (GORE) La Libertad para exigirle a la gobernadora, Joana Cabrera Pimentel, presione al Ejecutivo para exigirle que cumpla con su ofrecimiento de construir el Hospital de la Policía en Trujillo.
El dirigente señaló que los hospitales en Trujillo como el Belén, Regional, el Instituto Regional de Oftalmología (IRO) y el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) Norte están saturados y no hay capacidad para atender a los asegurados de la Policía.
Espera que el Ejecutivo atienda sus demandas y cumpla con el anhelado nosocomio de la PNP.
LE PUEDE INTERESAR
- La Libertad: Estudiantes caen con drogas y armas en colegios
- Cámaras de videovigilancia del municipio de Trujillo no guardan imágenes
- Voto castigó a partidos que gobernaron en La Libertad
- César Acuña: rechazo popular marca el fin de una era
- La Libertad: Postularán en partidos que no pasaron la valla
- APP: acusaciones y renuncias en La Libertad tras fracaso electoral
- La Libertad: Dante Chávez dice que Óscar Acuña le hizo “daño” a APP
- Rosario Fernández postulará al Gobierno Regional La Libertad
- Daniel Salaverry postulará al Gobierno Regional de La Libertad con el partido Perú Primero