Juan Cáceda dice que hay compromisos.
Juan Cáceda dice que hay compromisos.

El presidente de la Asociación de la Familia Policial Salud Trujillo, Juan Cáceda Paredes, advirtió que están organizando un plantón frente a la sede del Gobierno Regional (GORE) La Libertad para exigirle a la gobernadora, Joana Cabrera Pimentel, presione al Ejecutivo para exigirle que cumpla con su ofrecimiento de construir el Hospital de la Policía en Trujillo.

El dirigente señaló que los hospitales en Trujillo como el Belén, Regional, el Instituto Regional de Oftalmología (IRO) y el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) Norte están saturados y no hay capacidad para atender a los asegurados de la Policía.

Espera que el Ejecutivo atienda sus demandas y cumpla con el anhelado nosocomio de la PNP.

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