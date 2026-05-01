El presidente de la Asociación de la Familia Policial Salud Trujillo, Juan Cáceda Paredes, advirtió que están organizando un plantón frente a la sede del Gobierno Regional (GORE) La Libertad para exigirle a la gobernadora, Joana Cabrera Pimentel, presione al Ejecutivo para exigirle que cumpla con su ofrecimiento de construir el Hospital de la Policía en Trujillo.

VER MÁS: Región La Libertad lideró competitividad laboral en 2025

El dirigente señaló que los hospitales en Trujillo como el Belén, Regional, el Instituto Regional de Oftalmología (IRO) y el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) Norte están saturados y no hay capacidad para atender a los asegurados de la Policía.

Espera que el Ejecutivo atienda sus demandas y cumpla con el anhelado nosocomio de la PNP.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad