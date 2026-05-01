La región La Libertad se ubicó en la primera posición del Índice de Competitividad Laboral (ICL) del año 2025 con un total de 72.7 puntos, reveló ComexPerú en víspera del Día del Trabajo, que se celebra hoy.

VER MÁS: Entra en vigencia ordenanza para preservar el Centro Histórico de Trujillo

Esta herramienta de medición, que es elaborada por el gremio empresarial, analiza los pilares acceso al mercado laboral, entorno de trabajo y seguridad social.

Según ComexPerú, este resultado significó un avance de un puesto respecto al ranking de 2024, año en el que alcanzó la segunda casilla, con 69.5 puntos.

CIFRAS

La organización detalló que La Libertad reportó en 2025 su mejor desempeño en la dimensión de acceso al mercado laboral, aunque descendió del primer al segundo puesto. “Si bien reportó la menor tasa de desempleo del país, con 2.8% (-0.3 puntos porcentuales), retrocedió en la tasa de participación laboral [proporción de personas que busca empleo o trabajo], la cual disminuyó a 75.1% (-0.5 puntos). Es decir, una mayor proporción de personas encontró trabajo, porque menos decidieron buscarlo”, añadió.

La región reportó su peor desempeño en la dimensión de entorno de trabajo, donde se mantuvo invariante en el sexto puesto. En cuanto al desempeño de los indicadores evaluados, La Libertad disminuyó su tasa de informalidad laboral a 72.6% (-1.3 puntos), que continuó afectando a 871,314 personas.

También progresó en reducir el subempleo a 36.4% (-3.4 puntos) y la tasa de incumplimiento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), con un 41.3% (-4.8 puntos) de los empleos recibiendo sueldos menores al mínimo legal. La región también redujo la proporción de trabajadores que excede las 48 horas semanales (31.3%; -2.2 puntos).

POSICIÓN

Al respecto, Daniel Najarro Salazar, economista senior de ComexPerú, comentó que aunque La Libertad destacó como el departamento del país “más competitivo en materia laboral, no logró liderar ninguna dimensión en específico” y “retrocedió en condiciones de acceso al mercado laboral, donde ocupaba el primer puesto”.

De acuerdo con el especialista en análisis económico, pese a que la región registró una tasa de desempleo menor al promedio nacional, “las principales limitaciones del departamento se concentran en incentivar la búsqueda de empleo, es decir, en elevar la participación laboral y reducir la inactividad”.

“Esto puede revertirse con mayores incentivos a través de más inversión privada, que eleve la productividad y el salario promedio”, remarcó.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad