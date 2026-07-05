La tarde de este domingo 5 de julio, personal de SUAT y Divincri halló un fusil AKM y dos pistolas Pietro Beretta con sus respectivas cacerinas, tras una operación realizada en el sector de Villa Sevilla, en el distrito de Jacobo Hunter.

El armamento, robado durante el asalto a dos efectivos de la comisaría de Andrés Avelino Cáceres de Hunter la madrugada del 1 de julio, permanecía oculto y enterrado en un descampado ubicado a espaldas de un restaurante campestre.

El hallazgo se produjo luego de que vecinos del sector señalaran haber escuchado ruidos extraños durante la madrugada del 1 de julio, día del presunto robo a los suboficiales Kenyi Machaca Chura y Leonardo Lastarria Llasa. Ese dato habría orientado parte de la búsqueda, que también se extendió hasta el distrito de Socabaya.

Cabe mencionar que las diligencias se desarrollaron bajo la supervisión del jefe del operativo y contaron con la presencia del coronel PNP Percy Torres, jefe de la Divincri Arequipa, así como personal de Peritaje Balístico y un representante del Ministerio Público. Se hizo el levantamiento de evidencias para continuar con las diligencias.

La investigación continúa para identificar y capturar a todos los responsables del robo del armamento policial. Como se conoce, dos sospechosos ya fueron detenidos la tarde del mismo miércoles, como presuntos implicados en el robo, así como también se halló el vehículo de color rojo partícipe del delito.

Hallan armas robadas a dos policías en Villa Sevilla, distrito de Jacobo Hunter. Foto: GEC.

CASO DEL ROBO DE ARMAS A DOS POLICÍAS

Cabe recordar que el asalto ocurrió cerca de las 4 de la madrugada del 1 de julio, minutos después de que los suboficiales Kenyi Machaca Chura y Leonardo Lastarria Llasa estacionaran el patrullero de placa PL-20080 en la zona oscura de la calle Tiabaya, a la altura de la manzana G, lote 5, de la urbanización Santa Mónica.

Se presume que los agentes descansaban al momento del asalto, dado que los ladrones llegaron caminando por la parte posterior del patrullero sin darse cuenta de ello y, además, no tuvieron ninguna resistencia, pues también abrieron las puertas con facilidad, ya que estas no contarían con seguro.

A los agentes les apuntaron con un arma y los golpearon para despojarlos de sus celulares personales, un fusil AKM de serie 650304, dos cargadores abastecidos con 30 cartuchos cada uno y dos pistolas de series G-22468-Z y F-68080-Z.

Luego de al menos 20 minutos, escaparon corriendo sin ser perseguidos. Según comentaron en el lugar, los efectivos no habrían tenido chalecos antibalas y por ello tampoco salieron detrás de los ladrones, quienes corrieron cerca de dos cuadras para luego abordar un auto de color rojo en el que finalmente huyeron de la urbanización. Sus movimientos fueron grabados por las cámaras particulares de seguridad.

Asimismo, según la PNP, no se descarta que este armamento estaría destinado a la presunta usurpación de terrenos en la zona norte de Arequipa.