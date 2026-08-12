La miniván con placa V9I-657, reportada como robada días atrás en el sector 17 de Apipa, en el distrito de Cerro Colorado, fue hallada la tarde del lunes 11 de agosto en el fondo de una quebrada ubicada en la zona de Ampaca, cerca del puente Arequipa-La Joya. La unidad fue retirada hoy del lugar con apoyo de una grúa.

El propietario denunció el robo del vehículo el pasado 7 de agosto en la comisaría Ciudad Municipal, luego de que la miniván desapareciera frente a su casa. Desde entonces, se realizaron acciones para ubicar la unidad hasta que fue encontrada en una zona de difícil acceso, aproximadamente a 50 metros de profundidad.

De acuerdo con las primeras investigaciones, no se encontraron señales de personas heridas en el interior o alrededor del vehículo. Esta situación hace presumir que la miniván habría sido trasladada hasta la zona y posteriormente empujada a la quebrada de manera intencional, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada con las investigaciones policiales.

Unidad prestaba servicio de colectivo de Cono Norte a la plataforma Andrés Avelino Cáceres

El dirigente de Apipa, Luis Pumacayo, informó que el vehículo quedó prácticamente destrozado debido a la caída, pero no presenta indicios de haber sido despojado de sus autopartes. “Se trataría de una venganza, hay un sospechoso y la Policía debe investigar”, señaló.

Pumacayo informó además que, el propietario de la miniván es un vecino del sector 17 de Apipa, a quien calificó de persona de comportamiento ejemplar. El afectado trabaja como transportista colectivo en la ruta que conecta el Cono Norte con la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

Tras el hallazgo, peritos de la Policía realizaron diligencias en el vehículo y recogieron huellas que podrían contribuir a identificar a los responsables.