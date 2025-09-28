La violencia volvió a estallar en los terrenos de la Asociación Mutualista de Pequeños Agricultores de Cayma y Anexos(Ampaca). La madrugada del último jueves, un grupo de entre 60 y 70 invasores armados irrumpió en la zona de La Pampa de la Estrella, disparó contra los socios, los agredió con piedras y quemó vehículos.

El vicepresidente de Ampaca, Carlos Bustamante, relató que los delincuentes llegaron vestidos con chalecos de “seguridad” y ropa tipo militar. Amenazaron con pistola al vigilante del lugar y a su esposa, ambos adultos mayores, y tomaron posesión del local tras romper cerraduras y cambiar candados.

Tras ello, llamaron a la Policía y un patrullero llegó a la zona, pero no intervino ni los efectivos identificaron a los presuntos invasores, detalló Bustamante. Después se retiraron cerca de las 13:00 horas y minutos después inició el ataque por cerca de 70 invasores.

Los socios fueron perseguidos durante más de dos kilómetros, en videos compartidos por Bustamante se escucha los balazos, además como los socios son retirados a pedradas. A esto se sumó, el incendio de una camioneta, otras cinco resultaron dañadas y seis personas quedaron heridas, entre ellas mujeres de la tercera edad.

El dirigente aseveró que una socia de 60 años sufrió fractura de coxis y otra de 75 fue golpeada con piedras en la espalda. Bustamante responsabilizó directamente a la Policía por la gravedad del ataque. “Mientras el patrullero estaba ahí no pasó nada. Apenas se retiraron, comenzó la violencia”, afirmó.

RECURRENTE

Bustamante advirtió que estos hechos no son aislados y acusó a mafias de tráfico de terrenos que buscan retirar a las 600 familias para que luego ellos vendan los predios a precios millonarios. Asimismo, indicó que todos los pobladores del lugar viven bajo amenazas y es una bomba de tiempo que podría acabar con víctimas mortales.

“Nos quieren matar para quedarse con nuestras tierras. Pedimos garantías urgentes porque somos agricultores, no delincuentes, y lo único que hacemos es trabajar la tierra (...) La otra vez se halló a un poblador muerto y estaba vinculado a la venta de terrenos de Ampaca, eso ya es una señal”, advirtió Bustamante.

PASADO

En el 2023 un obrero fue asesinado por una turba de matones que los despojaron de los lotes que tenían en posesión en la asociación Ampaca.