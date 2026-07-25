La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) informó que Arequipa se encuentra entre los nueve gobiernos regionales que han gestionado 21 proyectos de inversión valorizados en más de S/ 10,201 millones. De esta cartera, 13 proyectos ya cuentan con transferencias por S/ 576.9 millones para iniciar o continuar su ejecución.

Entre las principales obras destacan el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN Sur), en Arequipa, con una inversión estimada de S/ 1,188 millones; el Hospital Regional Oncológico La Esperanza, en Huánuco; el Hospital La Caleta, en Áncash, cuya inversión bordea los S/ 2 mil millones; y el Hospital General de Oxapampa, en Pasco. En el sector Transportes, la entidad tiene a su cargo siete carreteras delegadas, entre ellas las vías Yungay-Yanama y Chulucanas-Frías, actualmente en construcción con una inversión conjunta superior a S/ 1,560 millones.

PROYECTOS EN EL PAÍS

La ANIN también asumió la ejecución de 194 intervenciones transferidas desde la extinta Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), como parte del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC). Estas obras, distribuidas en nueve regiones, comprenden proyectos de reconstrucción afectados por el fenómeno de El Niño Costero, además de intervenciones en educación, salud y drenaje.

El jefe de la ANIN, Hernán Yaipén, destacó que la institución mantiene una gestión sustentada en herramientas internacionales como la metodología BIM y los contratos NEC, aplicados actualmente en más de 200 proyectos.