El estudiante de Camaná, Hugo Sánchez Salcedo, de 13 años, consiguió dos medallas de oro en la etapa nacional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos Lima 2026 y clasificó al Sudamericano Escolar que se realizará en Guayaquil, Ecuador.

El alumno es de la institución educativa Virgen de la Reconciliación Camaná y destacó en la categoría B de atletismo al imponerse en las pruebas de lanzamiento de bala y lanzamiento de disco.

Sumado a estas medallas, el joven deportista obtuvo la mejor marca técnica del área de campo, consolidándose como una de las principales promesas del atletismo escolar peruano.

Con este logro alcanzado, Hugo Sánchez representará al Perú en el próximo Sudamericano Escolar.

“¡Felicitaciones, Hugo! Tu logro nos llena de alegría y orgullo, y nos recuerda que con dedicación y constancia podemos alcanzar nuestras metas", escribió el centro educativo.