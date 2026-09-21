Arequipa: Estudiante de CEBA obtiene segundo lugar nacional en concurso de ensayo José María Arguedas

Ana Huacasi Arapa, estudiante del CEBA N.° 40010 Julio C. Tello de Paucarpata, obtuvo el segundo lugar a nivel nacional en la categoría EBA de Ensayo del Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas 2026.

La estudiante, perteneciente al ámbito de la UGEL Arequipa Sur, consiguió este reconocimiento tras participar en la etapa nacional del concurso, que reúne trabajos de estudiantes de distintas regiones del país.

Su resultado coloca a una representante de la educación básica alternativa de Arequipa entre los trabajos destacados de esta edición del certamen, orientado a promover la lectura, la creación literaria y la valoración de la identidad cultural peruana.

En su participación, Huacasi Arapa contó con la asesoría del docente Jesús Manuel Arista Venegas, quien acompañó el proceso de preparación de su trabajo para la competencia nacional.

El concurso también reconoció a otros estudiantes de EBA. El primer puesto en la categoría de ensayo fue para Jhen Manosalva Farro, del CEBA Santo Toribio de San Martín, mientras que Isidora Kujikat Taki, del CEBA Miguel Grau de Lima, obtuvo el segundo puesto en la categoría de cuentos.

El logro de Ana Huacasi representa además un reconocimiento para el CEBA Julio C. Tello, ubicado en Paucarpata, y para la comunidad educativa que acompañó su participación en este concurso nacional.