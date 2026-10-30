Los uniformes escolares quedaron de lado por un día. Estudiantes de inicial, primaria y secundaria participaron en el desfile cívico alegórico por el 140 Aniversario del distrito de Orcopampa, en la provincia de Castilla, vestidos con trajes típicos que representan las costumbres y actividades tradicionales de esta localidad.

Los niños y adolescentes lucieron prendas coloridas relacionadas con la agricultura y la ganadería, principales actividades de la zona. Su presentación también estuvo acompañada de pequeños accesorios que reflejaban las labores cotidianas de sus familias, como herramientas agrícolas en miniatura, entre ellas la lampa, y elementos utilizados en el hilado de la fibra de alpaca.

La actividad se desarrolló la mañana del 27 de octubre en la avenida Buenaventura, donde los escolares no fueron los únicos que mostraron su identidad cultural. Los integrantes de las diferentes delegaciones de comunidades campesinas, juntas de administración local, urbanizaciones, asociaciones y organizaciones también desfilaron con vestimentas representativas de sus costumbres y tradiciones.

La jornada incluyó además la presentación de danzas, con las que los participantes rindieron homenaje a la historia y las expresiones culturales de Orcopampa.

Las actividades conmemorativas comenzaron con la tradicional Misa y Te Deum, en los que participaron las autoridades distritales, antes de dar paso al desfile que reunió a estudiantes y pobladores en las celebraciones por los 140 años de creación del distrito.

De esta manera, la población de Orcopampa celebró su aniversario mostrando, a través de sus vestimentas, danzas y representaciones, las actividades productivas y las tradiciones que forman parte de su identidad.