Una banda de extorsionadores detonó ayer un artefacto explosivo en una ferretería ubicada en el distrito de Cayma y aunque no hubo heridos, el ataque causó temor entre los vecinos y dueños de negocios en la zona.

La Policía informó que minutos antes de las 3 de la tarde, un sujeto a bordo de una motocicleta se aceró al negocio ubicado en el sector II, manzana C3, lote 5 del sector de Casimiro Cuadros y sin detenerse, lanzó el artefacto que en cuestión de segundos explotó causando diversos daños materiales al interior de la ferretería. Pese a que los dueños del negocio se encontraban al interior y una madre de familia transitaba por el lugar junto a su menor hijo, la fuerte detonación no hirió a nadie.

AMENAZAS

Se supo que durante los días previos, los dueños de la ferretería “Ferrehogar” estuvieron recibiendo diversas llamadas que no contestaron, incluso les enviaron un mensaje con un video adjunto de visualización temporal que tampoco quisieron revisar por temor, sin imaginar que aquellos desconocidos terminarían amedrentando a los negocios con la finalidad de un presunto cobro de cupos.

Al lugar se trasladaron los detectives de Secuestros de la Divincri para realizar las investigaciones del caso y tratar de identificar a las personas que estuvieron amenazando a la familia de comerciantes.

Iván Velásquez, regidor de la municipalidad de Cayma, acudió al negocio familiar y lamentó lo ocurrido advirtiendo que gran parte de la población vive en riesgo por los continuos actos perpetrados por bandas organizadas que tienen atemorizados a los vecinos, mas aún por cuanto la policía no tiene la logística necesaria para realizar acciones de prevención.

La detonación del explosivo es el segundo atentado que se ejecuta en menos de un mes en el distrito de Cayma. El 2 de agosto un motociclista disparó tres veces contra una vivienda en la urbanización Los Ángeles, ubicada en la parte baja del distrito. Ambos casos son investigados por la Policía.