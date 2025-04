Cuatro delincuentes se hicieron pasar por falsos clientes para robar hoy a las 06:30 horas alrededor de 200 mil soles en el taller mecánico ubicado en la primera cuadra de la calle Tahuaycani, en el distrito de Sachaca.

Carlos Larico, dueño del negocio automotriz, informó que contestó ayer en la noche el celular donde un hombre le solicitó reparar su vehículo. Pactaron el encuentro a las 06:00 horas y se aparecieron media hora después.

“El carro ingresó al taller y salieron 4 personas encapuchadas y con mascarillas. Cerraron la puerta. Me han tenido media hora, me pedían el dinero y si no me mataban. Mi habitación está desordenada, se llevaron 200 mil soles que son mis ahorros. Logré desatarme y se fueron en el vehículo con dirección a la variante (Uchumayo)”, señaló la víctima.

El dueño del taller, visiblemente golpeado, no se explica cómo los delincuentes sabían que tenía el dinero guardado en su habitación. “El cuarto está desordenado”, señaló. La Policía llegó al lugar para realizar las diligencias de leypara dar con la identificación de los responsables.

El vehículo donde se transportaron los delincuentes tenía la placa de rodaje D5U-191. Según Sunarp está registrado en Lima y la dueña es Olga Castillo Gómez. La Policía corroborará la información y las condiciones de la unidad.