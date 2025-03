Cuatro personas a bordo de dos motocicletas realizaron ayer a las 23:30 horas disparos contra dos locales, ubicados en la primera cuadra de la avenida Dolores en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

La Policía

La Policía investiga el ataque a dos negocios en Arequipa. Foto: GEC.

Los pistoleros atentaron contra los negocios Pizzería con siete disparos y Fuego con tres disparos, desatando la preocupación de los vecinos de urbanizaciones colindantes. Después del ataque salieron de los locales varias personas para huir en diferentes direcciones.

Es la segunda vez en el año 2025 que atentan en locales en la avenida Dolores, la primera fue en enero. Los testigos señalan que cuatro personas llegaron en dos motociletas y huyeron por la vía de trocha que conecta a la avenida Lambramani.

Los efectivos policiales ingresando al sector de La Explanada donde encontraron una motocicleta abandonada con placa 1381-2V de color azul y blanco. Se sospecha que fue usada por los pistoleros.

Sin embargo, los delincuentes dejaron un mensaje: “Esto es para que vean que no estamos jugando, el próximo ataque será dirigido a mujeres que no se quieran alinear con el Cartel del Caribe Nueva Generación (CCNG), o como nos quieran llamar Los Orientales y les suena mejor. Vamos contra administradores, administradoras, dueños y dueñas de locales, los cuales no se quieren alinear y sigan yendo para la Divincri. Voy a hacer que le cierren todos los ch.. y locales a punta de plomo y granada”, se lee.