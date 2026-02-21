El intento de compartir un pollito por el Día de la Amistad no se concretó y por el contrario, el día terminó en tragedia para la familia de Germán Chambilla Nina, un albañil y padre de tres hijos que hoy lucha por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Honorio Delgado Espinoza, luego de ser atropellado por un auto.

El accidente ocurrió la tarde del 14 de febrero en la autopista Arequipa–La Joya, a la altura de la asociación José Luis Bustamante y Rivero, en el distrito de Cerro Colorado. Germán caminaba junto a su hijo de 13 años para comprar pollo y compartir en familia por el Día de la Amistad, cuando fue embestido por un vehículo de color plomo que, según registraron cámaras de seguridad de vecinos, se dio a la fuga tras el impacto.

Desde entonces, permanece internado en estado crítico. Su esposa, Lola Aguilar, informó que fue sometido a dos cirugías en la cabeza debido a la gravedad de las lesiones. La familia atraviesa momentos de angustia no solo por su delicado estado de salud, sino también por los elevados gastos médicos y la paralización de su principal sustento económico.

Entre lágrimas, su esposa, pidió apoyo para identificar al conductor responsable y que el caso no quede impune, así como la ayuda económica para cubrir los gastos médicos, sin saber si su esposo sobrevivirá al atropello. El herido no puede acceder al SOAT, por la huida del conductor.

Los familiares realizan una campaña solidaria para cubrir los gastos. Quienes deseen colaborar pueden realizar un aporte vía Yape al número 932026504, a nombre de Teresa Aguilar, cuñada del herido, hermana de Lola.

Asimismo, este domingo desde las 7:00 horas se realizará una pollada pro fondos de salud a dos cuadras abajo de la entrada del sector 5 de la asociación José Luis Bustamante y Rivero. La familia espera la solidaridad de la población y la ubicación del vehículo involucrado en el atropello.

