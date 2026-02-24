La Fuerza Aérea del Perú reanudó las labores de rescate para recuperar los restos de las quince personas que perdieron la vida en el accidente del helicóptero Mi-17. Las operaciones se concentran en la accidentada zona de Chala Viejo, perteneciente a la provincia de Caravelí en la región sur del país.

Equipos técnicos de la FAP integrados por personal especializado ascendieron durante las primeras horas de la madrugada hacia el lugar montañoso donde se localizaron los despojos de la aeronave. Acompañaron la labor peritos forenses de medicina legal junto a funcionarios del Ministerio Público encargados de documentar cada etapa del procedimiento.

El acceso al sitio del impacto demanda cerca de cuatro horas continuas de marcha a pie por senderos empinados y terrenos sumamente agrestes. Las condiciones climáticas locales han complicado significativamente las maniobras de aproximación y extracción de las víctimas fatales.

La fiscal Yolanda Martínez encabeza directamente las diligencias técnicas en la zona después de transcurridas más de veinticuatro horas desde el descubrimiento inicial de los restos aeronáuticos. Familiares de los ocupantes fallecidos permanecen expectantes a corta distancia aguardando la conclusión de los trabajos periciales respectivos.

“Estamos a la espera de que dispongan el ingreso de la aeronave para poder retirar los cuerpos”, señaló Mauricio Padilla a Latina Noticias como representante de uno de los afectados por la tragedia aérea.

Chihuahua fue único sobreviviente

Durante las faenas de reconocimiento apareció un sorprendente superviviente entre los restos destrozados del fuselaje principal del helicóptero militar. Se trata de un pequeño perro chihuahua que resistió milagrosamente el violento impacto y permaneció junto al cadáver de su propietario fallecido.

Miembros de la institución aérea rescataron inmediatamente a la mascota y la condujeron hacia un área segura fuera de la zona de peligro. Este can se convierte así en el único ser vivo que sobrevivió a la catástrofe que enluta profundamente a toda la comunidad de la Fuerza Aérea del Perú.

El traslado definitivo de los cuerpos recuperados incorporará apoyo de helicópteros militares para abarcar la parte más intrincada del descenso desde la cima montañosa. La accidentada topografía del sector impone desafíos logísticos extraordinarios a los equipos operativos desplegados en la región.

Las autoridades mantienen en curso una investigación exhaustiva para precisar las causas técnicas que provocaron la caída del Mi-17 en pleno vuelo hacia Arequipa. El suceso genera profundo dolor institucional entre los efectivos militares y consternación generalizada en los familiares de todas las víctimas identificadas.