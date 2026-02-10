Esta mañana el Gobierno Regional de Arequipa y Maquinarias S.A. firmaron el convenio para la adquisición de 100 patrulleros para la Región Policial Arequipa, mediante el mecanismo obras por impuestos, con un presupuesto de S/ 18,3 millones.

El gobernador regional de Arequipa señaló que la entrega de maquinarias se daría en abril o mayo, no obstante, el plazo de ejecución de la compra es de 210 días calendarios. En tanto, el gerente de Maquinarias S.A., Johnny Carvallo, indicó que se hará el mayor esfuerzo para entregar la flota en el menor tiempo posible.

Por su parte, el jefe de la Región Policial Arequipa, general Antonio La Madrid, destacó que los vehículos serán útiles para la reducción de la criminalidad en Arequipa.

La firma del convenio se realizó en la sede central del Gobierno Regional de Arequipa con presencia de las autoridades mencionadas y del secretario técnico de Coresec, Miguel Briones, y de la gerente regional de Promoción de la Inversión Privada, Alejandra Midolo.

FALTA ELEGIR A LA EMPRESA SUPERVISORA

Para hoy se espera la adjudicación de la buena por para la empresa supervisora, recordando que esta tuvo que convocarse por cuarta ocasión debido a la ausencia de postores en las convocatorias previas.

Para este cuarto proceso se presentó un solo postor, el Consorcio Supervisor Patrulleros B&S.

