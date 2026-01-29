La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata dispuso abrir una investigación preliminar de 30 días contra los que resulten responsables por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en agravio del Estado, por la no mitigación de la contaminación del río Tambo.

Esta investigación comenzó a raíz del informe final presentado por la comisión investigadora a nivel del Consejo Regional de Arequipa. Al respecto, Juan Carlos Huanca Molero, consejero por Islay, señaló: “Se hizo un informe final de la actuación del exgerente de Gestión del Riesgo de Desastres de ese entonces (José Luis Barrezueta) y encontramos que no había hecho absolutamente nada. Entonces concluimos en nuestro informe final que había que abrirse un proceso sancionador administrativo y también que se remita copias de ese informe al Ministerio Público”.

A razón de ello, para este 17 de febrero, Huanca Molero brindará sus declaraciones ante la Fiscalía, donde se requirió además los planes de trabajo y la identificación formal de los jefes de área responsables entre julio del 2024 y enero del 2025, en el área competente del Gobierno Regional de Arequipa.

Huanca recordó que desde esta gerencia se propuso la compra de 24 plantas de ósmosis inversa, que se redujo luego a 13; sin embargo, ello nunca se efectuó.

PROPUESTA

Tras solicitar la conformación de una mesa técnica, el legislador regional propuso la declaración de emergencia en salud, así como la contratación de personal médico especialista para el tratamiento de la población afectada con metales pesados, según informes elaborados por la Gerencia Regional de Salud de Arequipa hace 2 años.

“Dicen que ellos no tienen dinero para contratar a un especialista en esas enfermedades, por eso lo que se busca es que tengamos una declaración de emergencia por salud y sacar dinero y contratar los profesionales ad hoc para que solucionen el tema de los diagnosticados”, manifestó.

De otro lado, solicitó al actual gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, Francisco Portilla, verificar in situ la realidad de este problema.