Alton Pinto Chaiña, el conductor que fue responsable de la volcadura de la cúster de placa VEO-961 con 24 pasajeros a un barranco del sector de Hornillos, distrito de Yarabamba, será investigado en libertad por el presunto delito de lesiones culposas. El accidente sucedió cuando retornaban del santuario de la virgen de Chapi el último lunes.

Pinto también resultó herido y fue dado de alta la tarde del lunes del hospital Honorio Delgado Espinoza y trasladado hacia la comisaría de Yarabamba, que tiene a cargo las investigaciones del accidente de tránsito en el que, afortunadamente, no provocó la pérdida de vidas humanas.

Desde la Fiscalía, indicaron que el chofer de la unidad que no contaba con permiso para circular, no tiene antecedentes policiales ni penales y que por la pena con que se condena las lesiones culposas, entre 4 a 6 años dependiendo de la gravedad de los heridos, no amerita solicitar su prisión preventiva; es por estos motivos que afrontará la investigación en libertad. La sanción que se le imponga a futuro dependerá de la gravedad de las lesiones que presenten los pasajeros.

PEREGRINOS DE ALTA

Desde el nosocomio regional, el jefe del área de Emergencia, Guillermo Ibáñez, informó que de las 25 personas que resultaron heridas y trasladadas al hospital, incluido el conductor, dos fueron referidas a la clínica Arequipa y otros dos, una adolescente de 16 años y un adulto mayor de 67, aún permanecen internados en el hospital, el resto de peregrinos fueron dados de alta debido a que sus lesiones no fueron de consideración.

Respecto a la situación de la adolescente, el especialista refirió que se encontraba en observación de Emergencia, pues debía ser evaluada por un neurocirujano. “El problema que tiene es en la columna cervical y para eso debe ser evaluada por el especialista para tener la certeza de que no esté comprometido su estado físico. Si se queda hospitalizada o se le da de alta va a depender de lo que diga el médico especialista”, dijo el jefe de Emergencia del Honorio Delgado.

En cuanto al adulto mayor, está hospitalizado en el área Cirugía Varones, pues tiene una fractura en una de las clavículas y su permanencia en el hospital dependerá de la evolución de la lesión que le ha restado movilidad.