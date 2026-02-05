La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariano Melgar solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad, el análisis del agua de la piscina del cuartel Salaverry del Ejército y exámenes adicionales a la necropsia, como parte de las diligencias por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud para esclarecer la muerte del adolescente de 16 años ocurrida el último martes en el distrito de Miraflores.

Según el Ministerio Público, la fiscal adjunta Jessica Lourdes Meza Sanz requirió formalmente al Ejército la entrega de los registros fílmicos del sistema de videovigilancia instalado en el lugar donde ocurrió el hecho. Paralelamente y en coordinación con la Gerencia Regional de Salud, se dispuso la toma de muestras del agua de la piscina para evaluar sus condiciones de salubridad.

Respecto a la necropsia de ley, el informe preliminar establece como hallazgos edema pulmonar agudo, edema cerebral agudo y enclavamiento de amígdalas cerebelosas. No obstante, la Fiscalía ordenó exámenes auxiliares adicionales a cargo de Medicina Legal para complementar y precisar la causa de la muerte.

Asimismo, la Fiscalía y la Policía reciben las declaraciones de los testigos, así como revisan la documentación obtenida.

Según el comunicado de la Tercera División del Ejército, el menor de 16 años murió luego de sufrir una descompensación repentina, al salir del taller de natación “Mini Montaña” realizado por el Batallón de Infantería Mecanizado N°13.

El adolescente fue evacuado al Hospital Militar y posteriormente al Hospital de EsSalud Carlos Alberto Seguín Escobedo, donde se confirmó su muerte.

