El forado registrado en el kilómetro 33 de la carretera AR-106, en la provincia de Castilla, según el alcalde provincial, Renzo Pastor Alatrista, sería a causa de una falla geológica, motivo por el que se restringió el tránsito vehicular debido al riesgo de colapso de la vía.

De acuerdo con la autoridad, el tramo afectado presenta un desnivel aproximado de 40 centímetros, además de evidencias de hundimiento de la vía, lo que confirma la inestabilidad del suelo. Asimismo, señaló que el hundimiento podría estar asociado a la presencia de agua subterránea, lo que incrementa la complejidad del problema.

TRÁNSITO RESTRINGIDO

Ante esta situación, la vía fue habilitada únicamente en un carril y solo para el tránsito de vehículos livianos, quedando prohibido la circulación de camiones y unidades de carga pesada, especialmente las vinculadas a actividades mineras, ya que podrían agravar el hundimiento.

Pastor Alatrista advirtió que existe un riesgo considerable para los conductores, ya que un eventual colapso podría provocar la caída de vehículos hacia una zona de profundidad hasta llegar al río.

Frente a este escenario, se solicitó al Gobierno Regional de Arequipa la elaboración de un proyecto de ingeniería que permita dar una solución definitiva al tramo afectado. Mientras tanto, se dispuso un plan de desvío para el transporte: los conductores deberán circular por la ruta de Pampacolca, continuar por Mauk´a Llaqta, Río Blanco, descender hacia Chuquibamba y continuar por la ruta de la carretera AR-105.

MANTENIMIENTOEN OTROS TRAMOS

Por otro lado el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Arequipa brindará maquinaria pesada, como un rodillo y una motoniveladora, para realizar trabajos de mantenimiento en otro tramo de la vía, entre los kilómetros 112 y 116, a la altura del nevado Coropuna.

La carretera en mención está bajo la competencia del Gobierno Regional, por lo que los pobladores insisten en la necesidad de una intervención técnica urgente para evitar mayores daños y garantizar la seguridad de los usuarios en los diferentes tramos de la vía.