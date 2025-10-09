El alcalde Víctor Hugo Rivera informó ayer que el uso de fotopapeletas en el Cercado está en prueba final para definir las zonas donde se instalarán de manera definitiva. Se trata de al menos diez cámaras las que comenzarán a operar desde noviembre, una vez que el software de control esté funcionando al 100 %.

Actualmente, dos equipos se encuentran en fase de prueba en las calles de Siglo XX con Corbacho y la avenida La Marina con Ugarte, donde también se colocarían estas fotopapeletas. El burgomaestre agregó que esta medida busca sancionar a los conductores que exceden los límites de velocidad o incumplen las normas de tránsito.

“Se está evaluando el software y el informe que tengo es que tiene una respuesta inmediata, rápida. Lo que quedaría son dos días más de prueba. Y a partir de ahí, ya la próxima semana, colocar en puntos fijos esto de las fotopapeletas. Son cámaras especiales que captan la placa y ven el tema que corresponde”, indicó.

RESPALDO

Asimismo, sostuvo que para que estas fotopapeletas funcionen adecuadamente necesitarán del apoyo de la Policía, ya que las cámaras deben ser monitoreadas y debe haber un efectivo presente para verificar el procedimiento correcto contra los infractores. Agregó que ya se está coordinando.

Además, la autoridad edil reafirmó que la Ordenanza Municipal N.º 927 se mantendrá vigente pese al rechazo de algunos conductores. Por otro lado anunció cambios de sentido en algunas calles del Cercado para reducir la congestión vehicular.

“La bajada del Instituto del Sur debería permitir subida y bajada, y se analiza cerrar el callejón que une Sucre con La Merced. Esto lo probaremos en estos días”, adelantó ya que en los próximos días se realizará el Congreso de la Lengua Española lo que generará mayor flujo de visitantes.