La Gerencia Regional de Educación debe dejar el local que ocupa en La Recoleta, pero aún no tiene a dónde ir. La gerente Cecilia Jarita confirmó que el juzgado ha ordenado la desocupación del inmueble el 20 de setiembre del 2024, debido a que el contrato de alquiler ha vencido hace años.

Según la funcionaria, la Gerencia todavía cuenta con un plazo para desocupar el predio, porque aún falta la sentencia en segunda instancia. “Estamos evaluando las opciones de contingencia para determinar a dónde podemos trasladarnos”, explicó Jarita.

Han intentado dialogar con el nuevo párroco de la iglesia para llegar a un acuerdo como un nuevo contrato que permita la continuidad del alquiler, pero no aceptó. “Si la iglesia no tiene ese tipo de consideración, ¿qué esperaremos del común de las personas que no sean cristianas?”, dijo.

Señaló que con el anterior párroco de La Recoleta había una predisposición de renovar el contrato.

El Órgano de Control Institucional de la Gerencia Regional de Educación, a través de un informe de control, advirtió la falta de plan de contingencia. En este informe, se consideró la entrevista con el administrador de la Gerencia, quien indicó que se solicitó al Gobierno Regional de Educación la construcción de un nuevo local.

Sin embargo, el terreno donde se habría fijado la construcción no se habría concretado, debido a que la ejecución sería bajo la modalidad de obras por impuestos.

SIN DEUDA

En cuanto al alquiler, Jarita aseguró que no existe ninguna deuda pendiente, ya que la propietaria del local, Provincia Misionera de San Francisco Solano del Perú ha dejado de aceptar pagos de alquiler, bajo la consigna de que se busca la desocupación y consecuentemente no quieren contraprestaciones económicas que contravengan el caso.

La Gerencia de Educación cuenta con 42 oficinas en un área de mil 300 metros cuadrados, y el plan de contingencia tendría que contemplar un espacio más amplio, considerando que a la fecha se encuentran hacinados. El presupuesto a requerir, sería utilizado con los recursos destinados para el alquiler.