El gerente regional de Producción, José Morales, indicó que el 16 de junio acudirá a Atico, Caravelí, para presentarse ante los pescadores y coordinar una mesa técnica con el objetivo de solucionar los conflictos entre las Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales (Ospas), que se disputan por áreas de pesca.

Además, el funcionario informó que trabajan la modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Gerencia Regional de la Producción sobre los permisos de transporte de algas, movilización de algas, tarjetas de fotochecks de acopiador, comercializador, transportista y otros procedimientos.

“En el 2021 no se percataron que varios procedimientos administrativos habían sido mutilados y no incluidos en el TUPA. Y cuando vienen los administrados, que son pescadores, que son acopiadores, que son recolectores, que son empresas que tratan estos productos, no los podemos atender. Si la norma nacional dice que es la región que tiene que dar, pero nosotros no le podemos atender porque no tenemos. Entonces los gerentes han estado dando sin que se contemple en el TUPA y es probablemente observable administrativamente (...) Por eso se realizan estos cambios”, explicó el gerente.

El servidor público aseguró que estos procedimientos provocaron conflictos entre los Ospas y que la ordenanza regional 230 intentó compensar lo que no hay en el Tupa, pero no fue suficiente y por el contrario provocó más disputas. El gerente detalla que la norma nacional sí establece permiso de pesca artesanal y que se les puede dar hasta dos años, pero con la ordenanza lo reducen a uno solo.

“Entonces lo más urgente es eso: aprobar esa ampliación que lo dice la norma nacional y ellos puedan trabajar con tranquilidad (...) Estamos poniéndonos como reto dos meses en aprobar este Tupa, porque hay que pasar por informes técnicos diseño técnico estructura de costos opinión legal presupuestal o planeamiento, luego dictamen de comisión de la Comisión Económica y luego entrar a sesión”, sostuvo.