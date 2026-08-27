Después de más de una semana de restricciones, la Panamericana Sur quedó nuevamente habilitada para el tránsito vehicular en ambos carriles en el tramo Atico-Ocoña, entre las provincias de Caravelí y Camaná, en Arequipa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) confirmó la reapertura de la vía luego de culminar los trabajos de limpieza y rehabilitación en más de 10 kilómetros de carretera afectados por los huaicos y desprendimientos de rocas.

Durante los últimos días, los vehículos circulaban de manera restringida por un solo carril debido a la aún caída de piedras. Sin embargo, los desprendimientos registrados fueron de menor magnitud en comparación con los ocurridos la semana pasada, cuando grandes cantidades de lodo y rocas bloquearon ambos sentidos y dejaron varios vehículos de carga pesada parcialmente sepultados.

Las labores incluyeron el retiro del material acumulado, la limpieza y reparación de cunetas y la colocación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad en la carretera.

Con la reapertura de ambos carriles, el tránsito hacia el norte del país es con normalidad. En el terminal terrestre de Arequipa también se retomó la venta regular de pasajes hacia destinos como Ica y Lima.