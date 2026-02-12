Un hombre de aproximadamente 40 años de edad fue hallado esta mañana, muerto y envuelto en una frazada a un costado de la vía de penetración al fundo San Lucas, ubicado en el distrito de Cerro Colorado.

Fueron los pobladores de la zona quienes reportaron el hallazgo a los serenos del distrito y posteriormente comunicaron a los detectives de Homicidios de la Divincri, peritos de criminalística y a la fiscal de turno, quienes se trasladaron hasta la trocha ubicada a unos 200 metros de la vía de Evitamiento.

Tras la revisión del cuerpo, se determinó que habría fallecido entre las 9 y las 10 de la noche del último miércoles, no se hallaron signos de violencia en el cadáver, solo de arrastre, por lo que se presume que su muerte no fue un hecho criminal y ocurrió en un lugar distinto al que fue encontrado.

Por los signos que presentaba el hombre, la hipótesis que maneja la PNP es que el varón posiblemente padecía de alguna enfermedad preexistente y mientras estuvo bebiendo licor, sufrió una hemorragia interna que le habría causado la muerte. Los testigos, para no verse involucrados en el hecho, lo habrían envuelto en una frazada y lo trasladaron hasta la trocha que no cuenta con alumbrado público para arrojarlo y dejarlo abandonado.

El cadáver del desconocido fue trasladado a la morgue central de Arequipa para su identificación y la necropsia que permitirá conocer las verdaderas causas de su fallecimiento.

