Un feto fue hallado esta noche dentro de una bolsa verde con blanco en el cementerio de Miraflores en Arequipa, luego de que un vecino alertara al vigilante del recinto sobre el hecho.

Según el reporte de la intervención policial, el vigilante de turno, Jaime Adco Arapa, indicó que un vecino le comunicó sobre la presencia del presunto feto. Al verificar la bolsa, los agentes encontraron restos que correspondían a un bebé.

El feto se ecnontraba en bolsa y a lado habría orina

La Policía realizó una primera inspección y señaló que, aparentemente, se trataría de un caso reciente. En la zona se observaron manchas de sangre y orina.

Los efectivos aislaron el área para preservar la escena y dejaron las diligencias a cargo del personal especializado de criminalística. Asimismo, intervinieron a los conductores de ocho vehículos que se encontraban cerca del punto del hallazgo, con hombres y mujeres a bordo, para realizar la identificación correspondiente.

La Policía espera la presencia fiscal y las investigaciones establecerán cómo llegó los restos humanos al lugar y quiénes serían los responsables.