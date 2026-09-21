Una motocicleta que presuntamente habría sido utilizada en dos atentados con explosivos en el distrito arequipeño de Miraflores fue hallada abandonada en la intersección del pasaje Hipólito Unanue y la calle San Martín, en la misma jurisdicción de Miraflores.

Según la información proporcionada por los vecinos, la moto de placa 6542-6v fue abandonada la tarde de ayer y desde entonces permanece en el lugar por lo que comunicaron el hallazgo al personal de Serenazgo y la Policía. El personal de Secuestros y Extorsiones de la Divincri junto a peritos de Criminalística se trasladaron al lugar para examinar y recoger los indicios que permitan determinar si fue empleada para trasladar a alguno de los responsables de los atentados.

Los ataques dejaron daños en viviendas de dos sectores de Miraflores. Uno de los inmuebles afectados está ubicado en la urbanización Chapi Chico, manzana D, lote 7, donde los especialistas de la Udex encontraron un pequeño cráter de 11 centímetros de diámetro y tres de profundidad, producido por la detonación de un artefacto explosivo improvisado.

La explosión rompió vidrios de la puerta y de ventanas de los primeros tres niveles. Los daños también alcanzaron a los predios C-12, C-13 y C-14.

El segundo atentado ocurrió en la calle Micaela Bastidas, manzana Ñ, lote 2, comité 5, en el pueblo joven Tomasa Tito Condemayta.

El inmueble presentaba una abolladura en la parte inferior de una puerta metálica y vidrios rotos. Los especialistas localizaron el punto de detonación a unos 20 centímetros de la puerta y, a 1,40 metros de ella, un fragmento de envoltorio de emulsión encartuchada con la inscripción «5000».

La Policía no descarta que ambos casos pudieran estar relacionados con la organización de Los Alemanes, responsable de anteriores atentados ocurridos en el mismo distrito de Miraflores.