Los vecinos del distrito de Chiguata realizaban la limpieza de la quebrada Villa Los Olivos, el cual limita con Paucarpata, pero un macabro hallazgo les sorprendió. Los pobladores encontraron restos de cuerpo humano en dos costales de color celeste, los cuales estaban cerca del agua empozada.

El hecho fue reportado a los efectivos de la Comisaría de Miguel Grau, quienes acordonaron el área para iniciar las diligencias correspondientes. Posteriormente, llegaron los efectivos de Criminalística y representantes del Ministerio Público para el levantamiento del cadáver y la recolección de evidencias.

De manera preliminar, se presume que el cuerpo habría sido seccionado y arrojado en dos costales en la quebrada, lo que evidenciaría un presunto caso de homicidio. Los policías realizan las investigaciones para identificar a la víctima y determinar las circunstancias en que ocurrió el crimen.

Los vecinos del lugar se quejaron por la falta de patrullaje, tanto de los efectivos como el serenazgo distrital.

VIDEO RECOMENDADO