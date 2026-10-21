Hasta el 50% de las empresas arequipeñas habrían sufrido algún incidente de ciberseguridad en los últimos cinco años. Así lo advirtió Walter Valderrama, especialista en ciberseguridad, quien señaló que organizaciones de sectores como educación, industria y manufactura reciben correos fraudulentos que buscan robar contraseñas y credenciales de acceso.

Los casos más recientes que evidenciaron la vulnerabilidad de las instituciones públicas en Arequipa fueron los robos cibernéticos contra el Gobierno Regional y la Municipalidad Distrital de Yura, ocurridos en julio de 2025. En ambos hechos, delincuentes suplantaron la identidad de trabajadores del Banco de la Nación para obtener claves y sustraer más de S/ 2.4 millones mediante transferencias irregulares.

Valderrama también advirtió que las entidades públicas están expuestas a ataques si no refuerzan sus sistemas de protección. Por ello, propuso que las municipalidades implementen talleres de alfabetización en ciberseguridad, especialmente para adultos mayores, y destacó iniciativas educativas como el programa “Ciberseguras”, desarrollado junto con SafeCreative para enseñar a escolares a reconocer amenazas digitales.

En el caso de los ciudadanos, Valderrama señaló que una de las modalidades más recurrentes es la ingeniería social, utilizada para manipular a las víctimas mediante mensajes de WhatsApp, SMS, correos electrónicos y llamadas falsas. Estas estrategias incluyen mensajes con un enlace o solicitudes de códigos de servicios digitales para obtener información personal.

“Por ejemplo, los delincuentes envían notificaciones sobre supuestos paquetes pendientes de recojo en Serpost. Si el mensaje coincide con una compra que la persona realizó, puede confiar en la información y caer en el engaño”, explicó el especialista.