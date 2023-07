El argentino Horacio Orzán dejó abierta la posibilidad de obtener la nacionalidad peruana, como ocurrió con Bernardo Cuesta. El futbolista de primera línea reconoció que ha tenido un acercamiento con el club rojinegro, teniendo en cuenta que tiene contrato hasta diciembre del 2024.

“Tengo una hija peruana y a mirar a la nación, a Arequipa que tiene que ir en primer lugar. Hemos conversado con el club (Melgar) de esa posibilidad, hay varios factores y todo encamina a que se pueda dar. Vamos a tener más certezas con el tiempo y si es un bienestar para mí y mi institución que me da trabajo”, afirmó.

Orzán reveló que le queda un año más con Melgar. “Termino el año y se tiene que evaluar con la familia, el cuerpo técnico y la dirigencia. Priorizo que todas las partes estén de acuerdo para continuar, a mi no me gusta ser parte de una club donde no me sienta ser parte de un proyecto”, apuntó.

El volante de primera línea y defensa central califica la campaña de Melgar en el Torneo Clausura de buena, teniendo cuenta que se encuentran en el primer lugar de la tabla de posiciones.

“La campaña está siendo buena, venimos de poco levantando y sabemos que podemos seguir mejorando. Cinco fechas vamos primero, el torneo es largo y duro, todos los equipos juegan por algo y por eso es duro”, dijo.

ENTRENADOR

El entrenador Mariano Soso señaló que tiene al equipo completo, tener una semana permite recuperar a jugadores golpeados como Kenji Cabrera y Jhamir D’Arrigo.

“El partido con Boys nos da tiempo para recuperar el equipo. Kenji y D’Arrigo están aptos y a disposición de la plantilla. Pueden formar parte del once inicial, dependerá de nuestra elección”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO