El hospital Maritza Campos, ubicado en el distrito de Cerro Colorado, no estará terminado antes de que concluya la gestión del gobernador regional Rohel Sánchez. Pese a que la autoridad había prometido entregar la infraestructura en diciembre de este año, la obra apenas registra un avance del 30% y todavía tiene pendiente el 70% de los trabajos.

La situación fue advertida por el consejero regional por Caylloma, Osías Ortiz, tras realizar una inspección junto al gobernador a la construcción del saldo de obra. Según explicó, todavía falta completar la instalación de ventanas, colocar el ascensor, ejecutar trabajos de acabado y, principalmente, concluir el equipamiento médico necesario para que el establecimiento pueda funcionar.

Aunque son alrededor de 200 los obreros que trabajan en diferentes frentes para acelerar la construcción, el plazo de entrega previsto para diciembre ya no se cumplirá. De acuerdo con Ortiz, el cronograma establece que la obra debería concluir en febrero de 2027; sin embargo, existe la posibilidad de que se solicite una ampliación de un mes, hasta marzo.

El consejero también explicó que durante la ejecución se realizaron modificaciones en algunos ambientes del hospital. Se rompieron paredes para adecuar los consultorios a las nuevas disposiciones sanitarias, que ahora exigen espacios abiertos y con ventilación, en lugar de ambientes cerrados. Asimismo, se retiró parte del cableado eléctrico y los ventiladores para instalar nuevos componentes.

La demora implica que el hospital quedará pendiente para la siguiente administración regional. La próxima gestión no solo tendrá que garantizar la culminación de la infraestructura, sino también contratar al personal médico, asistencial y administrativo que permita poner en funcionamiento el establecimiento.

La construcción del saldo de obra se ejecuta mediante un endeudamiento interno de 167.9 millones de soles. Pese a esta inversión, el proyecto está lejos de alcanzar su culminación y la población tendrá que seguir esperando para contar con este establecimiento de salud.

Rohel Sánchez terminará su gestión sin cumplir la promesa de entregar el hospital Maritza Campos en diciembre. La obra pasará a la siguiente administración con apenas el 30% de avance y con el desafío de concluir los trabajos y garantizar que finalmente pueda atender a los pacientes.