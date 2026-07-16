Arequipa: Hoy se realiza el Festidanza Escolar 2026 en el Coliseo de la ciudad

Con el objetivo de promover las danzas tradicionales y fortalecer la identidad cultural entre los estudiantes, hoy se realiza el III Festival Concurso Escolar de Danzas Folklóricas–Festidanza Escolar 2026, actividad organizada como parte de las celebraciones por el 486.º aniversario de la Fundación Española de Arequipa.

El certamen reúne a 20 instituciones educativas de la ciudad, desde ls 9:00 horas, cuyos estudiantes compiten en las categorías A y B, presentando diversas danzas representativas del folclore regional.

Las presentaciones se desarrollan en el Coliseo Arequipa, donde los escolares muestran el resultado de semanas de preparación con coloridos trajes típicos, música y coreografías inspiradas en las costumbres de distintas ciudades de la región.

El ingreso al evento es gratuito, por lo que padres de familia, docentes y público en general pueden asistir para alentar a los participantes y disfrutar de un espectáculo que busca revalorar las manifestaciones culturales desde las aulas.

El Festidanza Escolar 2026 forma parte del programa oficial de actividades por el aniversario de Arequipa y busca incentivar la participación artística de los escolares. Los ganadores particiarán en el Festidanza Internacional que se realizará en agosto con las danzas de diferentes países.

CATEGORÍA A-PRIMARIA

Internacional Albert L. Lehninger – Carnaval de Cotahuasi

I.E. 40208 Padre François Delatte – Llameritos de Maghuanca

Colegio Futura Schools-Paucarpata – Chumpi Away

I.E.P. Los Delfines – Chaca y Chocas

Colegio El Pacificador Linus Pauling – Churqui

Colegio Andrens Roberts Millikan – Sumile de Cotahuasi

Anglican School San Mateo Alto Libertad – Matrimonio Andino de Ispacas

I.E. El Buen Maestro – Fiesta Patronal de San Antonio de Padua de Andahua

Colegio Jesucristo El Salvador – Cosecha de Arroz

Colegio El Milagro de Fátima CIRCA – La Cosecha de la Uva del Valle de Quechualla

CATEGORÍA B-SECUNDARIA