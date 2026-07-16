Representantes del Gobierno Regional de Ica, la Dirección Regional de Educación de Ica (DRE Ica), la UGEL Nasca, la Municipalidad Provincial de Nasca y la comunidad educativa de la institución educativa Simón Rodríguez sostuvieron una reunión de coordinación con el objetivo de articular acciones que permitan garantizar la ejecución del proyecto de mejoramiento y ampliación de la infraestructura del plantel.

Proyecto educativo

El encuentro se desarrolló en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Nasca y estuvo orientado a definir los compromisos que asumirán las entidades involucradas para asegurar el avance del proyecto de inversión destinado a la modernización de la institución educativa.

Durante la reunión se acordó que el Gobierno Regional de Ica continuará desarrollando las acciones técnicas y administrativas necesarias para la ejecución del proyecto, manteniendo una coordinación permanente con las demás instituciones participantes.

Como parte de los acuerdos, la Municipalidad Provincial de Nasca se comprometió a poner a disposición un terreno que será destinado como escombrera o botadero de desmontes, previa verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos, ambientales y legales establecidos para este tipo de espacios.

Asimismo, la comuna provincial facilitará un terreno donde se implementará el Plan de Contingencia, el cual permitirá garantizar la continuidad de las actividades académicas mientras se ejecuten los trabajos de reconstrucción de la infraestructura educativa.

Por su parte, la Dirección Regional de Educación de Ica, la UGEL Nasca y la dirección de la institución educativa Simón Rodríguez brindarán la información y las facilidades necesarias para la implementación del plan temporal, además de realizar el seguimiento permanente al desarrollo del proyecto.

Durante la reunión también se acordó mantener una coordinación constante entre las instituciones participantes para atender de manera oportuna cualquier situación que pudiera afectar el desarrollo de la obra y evitar retrasos en su ejecución.

El proyecto contempla el mejoramiento y ampliación del servicio de educación secundaria de la institución educativa Simón Rodríguez, considerada una de las principales instituciones de la provincia de Nasca.

EL DATO: El proyecto de reconstrucción de la Institución Educativa Simón Rodríguez de Nasca, está valorizado en aproximadamente S/54 millones.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO