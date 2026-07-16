El Gobierno Regional de Ica y la Municipalidad Distrital de San Clemente sostuvieron una mesa de trabajo con el propósito de coordinar acciones relacionadas con la ejecución de obras públicas y evaluar nuevos proyectos de infraestructura para el distrito.

Trabajo articulado

La reunión contó con la participación del gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado y el alcalde de San Clemente, Alejandro Escate Palacios, y funcionarios, quienes revisaron el estado de las intervenciones actualmente en marcha y las prioridades para futuras inversiones.

Durante el encuentro, las autoridades abordaron el avance de las obras de asfaltado y construcción de veredas que se ejecutan en el Grupo V y en el sector Ejército de Salvación, proyectos que buscan mejorar la transitabilidad y las condiciones urbanas de estas zonas del distrito.

Asimismo, se evaluaron nuevas propuestas de inversión destinadas a reducir las brechas de infraestructura urbana en otros sectores de San Clemente, las cuales serán analizadas técnica y presupuestalmente para su eventual ejecución.

En la reunión también se destacó la importancia de mantener la coordinación entre el gobierno regional y la municipalidad distrital para gestionar proyectos de inversión pública y garantizar la continuidad de las obras que se encuentran en ejecución.

Las autoridades recordaron que, como resultado de anteriores coordinaciones entre ambas instituciones, se concretaron proyectos como la construcción de la infraestructura educativa del colegio Nazario Palomino y la pavimentación de los Grupos I, II y III, obras que actualmente se encuentran al servicio de la población.

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