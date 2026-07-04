El Gobierno Regional de Ica se ubicó en el primer lugar a nivel nacional en ejecución de inversiones públicas durante los primeros seis meses de 2026, según el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La institución alcanzó un avance del 63,9 %, equivalente a más de S/ 244 millones ejecutados en proyectos de inversión.

Múltiples obras

De acuerdo con la información oficial del MEF, el Gore Ica, a cargo del gobernador regional Dr. Jorge Hurtado, encabezó el ranking de gobiernos regionales en ejecución presupuestal de inversiones al cierre del primer semestre del año, consolidándose como la entidad con mayor porcentaje de gasto en proyectos de infraestructura y equipamiento público a nivel nacional.

Las cifras registradas indican que la región ejecutó 244 millones 719 mil 913 soles, lo que representa un 63,9 % de su presupuesto destinado a inversiones públicas. Este desempeño la colocó por encima del resto de gobiernos regionales del país en el periodo evaluado.

Según información difundida por la propia administración regional, este nivel de ejecución estuvo vinculado al avance de proyectos en sectores considerados prioritarios como educación, salud, saneamiento e infraestructura hídrica, ejecutados en distintas provincias de la región.

Entre las principales intervenciones se encuentran proyectos orientados al fortalecimiento de la educación técnica, la adquisición de equipos biomédicos para establecimientos de salud, así como el mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado en la provincia de Chincha. También se reportaron obras de afianzamiento hídrico en la provincia de Palpa, destinadas a mejorar la disponibilidad del recurso hídrico en zonas agrícolas.

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